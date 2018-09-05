fizy İstanbul Müzik Haftası 18 Eylül’de başlıyor

Konserler, paneller, söyleşiler ve imza günlerinin yer alacağı 6 günlük müzik ve kültür şöleninde her kesimden müzikseverler buluşacak.

Türkiye’nin ilk ve tek popüler kültür festivali olduğu kaydedilen fizy İstanbul Müzik Haftası, 18-23 Eylül tarihleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek. Konserler, paneller, söyleşiler ve imza günlerinin yer alacağı 6 günlük müzik ve kültür şöleninde her kesimden müzikseverler buluşacak.

Türkiye’nin en önemli değerleri, efsanevi müzisyenler Ayhan Sicimoğlu, Bülent Ortaçgil, MFÖ gibi isimlerin yanı sıra Alper Erözer, Athena, Baran Bayraktar, Bengü, Ece Seçkin, Edis, Emre Altuğ, Gökcan Sanlıman, Kalben, Kenan Doğulu, Mor ve Ötesi, Nil Karaibrahimgil, Ömür Gedik, Simge Sağın, Teoman ve Tuna Kiremitçi gibi isimlerin müzikseverlerle buluşacağı festivalde Norveçli söz ve beste yazarı, indie folk/pop sanatçısı Erlend ye & La Comitiva, Peter Kruder ve Richard Dorfmeister’ın ortak projesi Kruder & Dorfmeister gibi dünyaca ünlü müzisyenler de sahne alacak.

Yapılan bilgilendirmede; fizy İstanbul Müzik Haftası’nda sanatçıların ve alanının önemli isimlerinin katılımıyla konsept paneller yapılacak. ’Kent ve Müzik’ başlığında şehirde caz, DJ’lik ve elektronik müzik, Türkiye’de hip hop kültürü; ’Teknoloji ve Müzik’ başlığında 21. yüzyılda plak, remiks kültürü, ölümsüz müzik klipleri; ’Dünya ve Müzik’ başlığında 90’lar, müzikle yaşayan filmler, klasik müzik; ’Endüstri ve Müzik’ başlığında ise marka-celebrity İlişkisi, jingle değil reklam müziği ve müzikte sektör bilinci gibi panellerle popüler kültür, müzik çerçevesinde mercek altına alınacak.

Ayrıca festivaldeki konserler öncesinde Türkiye’de yılın müzisyenleri de ödüllendirilecek.