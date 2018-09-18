fizy İstanbul Müzik Haftası bugün başlıyor

Altı gün boyunca devam edecek kültür festivalinde önemli sanatçıların konserlerinin yanı sıra popüler kültürün dünü, bugünü ve geleceğini mercek altına alacak.

Dijital müzik platformu fizy'nin öncülüğünde gerçekleşecek olan ve İstanbul'un müziğe doyacağı fizy İstanbul Müzik Haftası, 18-23 Eylül 2018 tarihlerinde, Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production Group organizasyonu ile Zorlu PSM'de tüm müzikseverlerle buluşuyor. Yapılan bilgilendirmede; Türkiye'nin ilk ve tek popüler kültür festivalinde altı gün boyunca önemli sanatçıların konserlerinin yanı sıra popüler kültürün dünü, bugünü ve geleceğini mercek altına alacak paneller, söyleşiler ve imza günleri olacak.

Ayrıca festival boyunca gerçekleştirilecek konserler tek bilet şeklinde satın alınabileceği gibi dileyen kombine bilet alarak altı gün sürecek bu özel etkinliğin tadını doyasıya çıkarabilecek. fizy uygulamasını cep telefonuna indiren kullanıcılar ise festival biletlerine yüzde 50 indirim kazanacak.

MFÖ ile kapılar açılıyor

fizy İstanbul Müzik Haftası bugün saat 14.00'te ‘Folktan Popüler Kitle Kültürüne: Türkiye'de müziğin değişimi ve süreklilikler' konulu panel ile başlayacak. Gün boyunca devam eden panellerde ‘Şehirde Caz', ‘Kentin Elektronik Yüzü', ‘Yaşama Müzikle Tutunanlar: Hip Hop Gençliği' gibi konular masaya yatırılacak. Festivalin konser açılışını ise MFÖ gerçekleştirecek. Konser Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde saat 21.00'de başlayacak.

Her yaş grubundan müziksevere hitap edecek

fizy İstanbul Müzik Haftası boyunca Alper Erözer, Athena, Ayhan Sicimoğlu, Baran Bayraktar, Bülent Ortaçgil, Ece Seçkin, Edis, Emre Altuğ, Erlend ye & La Comivita, Gökcan Sanlıman, Gripin, Kalben, Kenan Doğulu, Kruder & Dorfmeister, MFÖ, mor ve ötesi, Nil Karaibrahimgil, Ömür Gedik, Şebnem Ferah, Sena Şener, Selda Bağcan, Simge Sağın, Teoman, Tuna Kiremitçi ve daha pek çok ismin sahne alacağı festival, yıldızlar ve genç sanatçıları buluşturduğu programıyla her yaş grubundan müziksevere hitap edecek.