Diğer
Kategoriler
19 Ağustos 2018 10:36

fizy’den ‘tatil kafası’ şarkılar

fizy, 9 günlük bayram tatilinde, kullanıcılar için özel listeler hazırlandığını duyurdu.

fizy’den ‘tatil kafası’ şarkılar

19 Ağustos 2018 10:36


Dijital müzik platformu fizy, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde kullanıcılarına özel listeler hazırladı. Yapılan duyuruya göre fizy’nin profesyonel ekipleri tarafından hazırlanan listeler yaz sıcaklarında müziğin tadını yaşamak isteyen kullanıcıları hedefliyor. Yazın en çok dinlenen yerli şarkıların yer aldığı “Yaz Klasikleri” listesi, dans etmeyi sevenlerin, kumsalda hem denizin hem de eğlencenin tadını çıkarmak isteyenlerin favorisi olacak. Yaz mevsiminin en güzel şarkılarını buluşturan “Yaz Havası” liste ise tatil seyahatlerini daha keyifli hale getirecek.


Yaza veda ederken müzik terapisi


fizy, yaza veda şarkılarını bir araya geldiği “Summer Heat” listesiyle, kullanıcılarına motivasyon kaynağı olmayı amaçlıyor. Eylül’ü karşılayan yeni ve okullara dönüşün simgesi olan “Sunny Days” listesi de, kendini yenilemek, yeni sezona hazırlamak isteyenlere hitap ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç