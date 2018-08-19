fizy’den ‘tatil kafası’ şarkılar

Dijital müzik platformu fizy, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde kullanıcılarına özel listeler hazırladı. Yapılan duyuruya göre fizy’nin profesyonel ekipleri tarafından hazırlanan listeler yaz sıcaklarında müziğin tadını yaşamak isteyen kullanıcıları hedefliyor. Yazın en çok dinlenen yerli şarkıların yer aldığı “Yaz Klasikleri” listesi, dans etmeyi sevenlerin, kumsalda hem denizin hem de eğlencenin tadını çıkarmak isteyenlerin favorisi olacak. Yaz mevsiminin en güzel şarkılarını buluşturan “Yaz Havası” liste ise tatil seyahatlerini daha keyifli hale getirecek.

Yaza veda ederken müzik terapisi

fizy, yaza veda şarkılarını bir araya geldiği “Summer Heat” listesiyle, kullanıcılarına motivasyon kaynağı olmayı amaçlıyor. Eylül’ü karşılayan yeni ve okullara dönüşün simgesi olan “Sunny Days” listesi de, kendini yenilemek, yeni sezona hazırlamak isteyenlere hitap ediyor.