Fizyoterapistlere duyulan ilgili ve gereksinim artıyor

yılına doğru ilerleyen Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) , 2018-2019 Akademik yılında, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nü ekledi.

Girne Amerikan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ayşe Seyer Çağatan açıklamasında, GAÜ olarak, 2018-2019 Akademik yılı itibariyle, Türkçe Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne Türkiye ve KKTC’den öğrenci alımlarına başlayacaklarını belirtti.

Çağatan, tüm dünyada insan yaşam süresinin giderek arttığını, nüfusun yaşlandığını ve yaşlanan nüfus için bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel tedavi yöntemlerinin ihtiyaç haline geldiğini söyleyerek, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamalarının önem kazandığını belirtti.

Doç. Dr. Çağatan “fizyoterapistlere duyulan ilgili ve gereksinim artmaktadır”

Doç. Dr. Ayşe Seyer Çağatan açıklamasının devamında ise Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün iş imkanlarına değinerek; “Sağlık bilimleri fakültelerinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunlarına fizyoterapist ünvanı verilir. Fizyoterapistler mezun olduktan sonra ulusal, uluslararası hastanelerde, yataklı servis sağlayan alanlarda bunun dışında bakım evlerinde, huzur evlerinde, pediatri alanlarında, nöroloji alanlarında ihtiyaca göre destek sağlayacak olan sağlık personelleridir. Günümüzde artan teknolojiden dolayı hareketsizleşen toplumumuz ve yine teknolojinin bize sağladığı avantajlardan olan uzun yaşam süresi sebebiyle fizyoterapistlere duyulan ilgili ve gereksinim her geçen gün artmaktadır ve önümüzde ki dönemlerde de hiçbir zaman popüler olma özelliğini kaybetmeyecek bir bölümdür” dedi.