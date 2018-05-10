FM Expo Bina Tesis ve Yönetim Fuarı İstanbul’da başladı

Türkiye’de sektörün önde gelen kurumsal ulusal ve uluslararası firmalarının buluştuğu FM EXPO İstanbul Bina ve Tesis Yönetim Çözümleri, Hizmetleri, Ekipmanları Fuarı ve Türkiye Tesis Yönetim Konferansı (TRFMC), İstanbul Kongre Merkezi’nde sektör temsilcilerinin katılımıyla başladı. Konferansa İstanbul Vali Yardımcısı Şahin Aslan, Tesis Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Alatlı, EuroFM Başkan Yardımcısı Goran Milanov, Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan ve çok sayıda davetli katıldı.

FM Expo Bina ve Tesis Yönetim Fuarı ve TRFMA Türkiye Tesis Yönetim Konferansı hakkında bilgi veren Tesis Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Alatlı, fuar alanında öncelikle bina ve tesis yönetimi yapan ulusal ve uluslararası firmalar yer aldığını belirtti.

Alatlı; "Bina ve tesis ile uğraşan firmaları bir araya getiren bu fuar her yıl düzenlenecek. Konferansta ise sektörde bulunan firmalar kişiler deneyimlerini paylaşacaklar. Bunun dışında hizmet sağlayıcıları olan güvenlik, haşere kontrol, kimyasal ilaçlama firmaları yer alıyor. Konferansta her yerli hem yabancı konuşmacılar sektörle ilgili sorunları tartışacaklar. Avrupa’daki standartlar, kat mülkiyeti, enerji verimliliği, yangın güvenliği konuları hakkında bilgiler paylaşılacak” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de en fazla istihdam sağlayan sektör”

Amaçlarının tesis üretim sektörünün Türkiye’de tanıtılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Alatlı, “Son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde giderek önem kazanan tesis yönetimi Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan sektörüdür. Sadece 18 üyemizin verilerine göre toplam çalışan sayımız 48 bin 132 kişi ve bunların yüzde 35’i kadın çalışanlarımızdan oluşmaktadır. Üyelerimizin bugün 3 bin 371 tesisle 34.8 milyon metrekare alanda hizmet vermektedir. Toplam da 287 bin bağımsız üyemiz mevcut” dedi.

“Tesislerin amacı insana maksimum konforu sağlamak”

Uluslararası standartlara ulaşmak adına önemli tesisleri kurulması gerektiğini belirten İstanbul Vali Yardımcısı Şahin Aslan, “Çağın ruhuna uygun olarak ve bilimin verimli yönünü kaynağı etkin kullanmak gerekir. Neticede bu tesislerin amacı insana maksimum konforu sağlamak olduğuna göre bizlerin muhakkak bu sistemleri kurmamız gerekir. Özellikle küçük tesislerde, apartmanlarda sosyal tesislerde sivil toplum kuruluşlarının desteği ile uluslararası standartlara ulaşmak bizi devlet olarak mutlu eder" şeklinde konuştu.

Konusunda uzman 150 firmanın katıldığı fuar ve alanında uzaman konuşmacıların katıldığı konferanslar 11 Mayıs tarihide kadar devam edecek.