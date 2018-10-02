Fora Zeytin'de 2018 hedefi: ihracatta yüzde 50 büyüme

Fora Zeytin, yurt dışında büyüme hedeflerini artırıyor. Uluslararası piyasada ülkeler arasında ciddi bir rekabet olduğunu söyleyen Fora Zeytin Genel Müdürü Efe Yazıcı, “50'ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere Avrupa ülkeleri gibi zeytin ithal eden önemli pazarların yanı sıra, Ortadoğu, Balkanlar, Romanya, Azerbaycan gibi yakın ülkelere de ürünlerimizi gönderiyoruz. Yeni pazarlara ulaşmak için sürekli fuarlara katılıyoruz, Afrika, Çin ve Japonya gibi damak tadı farklı ülkelere de zeytinlerini ve zeytinyağımızı tanıtıyoruz” dedi.

“Her ülkenin kalite standartlarına uygun üretim yapıyoruz”

Amerika ve Rusya gibi daha önce ihracat yapılmayan ülkeler ile sıcak temas halinde olduklarını da ekleyen Yazıcı, “Ülkelerin bizleri tercih etmesinde en önemli nokta her ülkenin kalite standartlarına uygun üretim yapabilmemiz. Gıda üretimi ve satışı tüm dünyada hassas olunması gereken bir konu. Ayrıca dünyanın en büyük entegre zeytin işleme fabrikasına sahip olduğumuz için Amerika ve Rusya gibi çok büyük tonajda talebi hızlı şekilde karşılayabiliriz” diye konuştu.

En iyi zeytinleri seçerek, modern tesislerde işleyip sağlıklı ambalajlarda sofralara ulaştırdıklarını söyleyen Yazıcı, “200'den fazla ürün çeşidi ile tüketicilerimiz ile buluşturuyoruz. Herkesin damak tadı ve sofrasına göre farklı zeytin üretiyoruz. Yurt dışında da tüm çeşitlerimiz beğeni ile karşılanıyor. Herkesin tercihi olan Fora Fit'e karşı da özel bir ilgi var” dedi.