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09 Temmuz 2017 16:54

Formula 1 Avusturya GP’sini Valtteri Bottas kazandı

2017 Formula 1 Şampiyonası’nın 9.

Formula 1 Avusturya GP’sini Valtteri Bottas kazandı

09 Temmuz 2017 16:54

yarışı olan Avusturya GP’sini Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı.


2017 Formula 1 Şampiyonası’nda heyecan Avusturya’da devam etti. Sezonun 9. yarışı olan Avusturya GP’sine pole pozisyonundan başlayan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, ilk sırada tamamladı. Bottas, bu sonuçla kariyerindeki 2. zaferini elde etti. Yarışı Ferrari pilotu Sebastian Vettel ikinci, Red Bull Racing pilotu Daniel Ricciardo da üçüncü tamamladı.


Mercedes takımının diğer pilotu Lewis Hamilton ise vites kutusu değişimi nedeniyle aldığı 5 sıra cezadan sonra 8. sıradan başladığı yarışı 4. olarak tamamladı.


Yarış sonunda Vettel 171 puanla liderliğini korudu. Hamilton ise 151 puanla ikinci konumda bulunuyor. Takımlar şampiyonasında ise zirvede olan Mercedes puanını 287’ye çıkardı.


Sezonun 10. yarışı Britanya GP, gelecek hafta Silverstone’da gerçekleşecek.




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