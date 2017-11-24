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24 Kasım 2017 11:46

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda son durak Abu Dabi

Formula 1 Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılacak yarışla bitecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda son durak Abu Dabi

24 Kasım 2017 11:46


Formula 1 Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Başkenti Abu Dabi yapılacak yarışla sona erecek. Şampiyonanın 20. ve son ayağı olan yarış, 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti’nde, 55 tur üzerinden yapılacak. Grand Prix’in sıralama turları yarın TSİ 16.00’da, yarış ise 26 Kasım Pazar günü aynı saatte başlayacak.


Şampiyonada geride kalan 19 yarış sonucunda 345 puanla ile zirvede yer alan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Meksika Grand Prixi’nde dördüncü şampiyonluğunu ilan etmişti. Takımlar klasmanında ise Mercedes, 625 puanla zirvede yer alıyor.


Formula 1’de pilotlar ve takımlar klasmanında ilk 5 sırasında yer alanlar şöyle:



Pilotlar Klasmanı


1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 345 puan


2. Sebastian Vettel (Almanya) - 302


3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 280


4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 200


5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 193



Takımlar Klasmanı


1. Mercedes - 625 puan


2. Ferrari - 495


3. Red Bull - 358


4. Force India - 177


5. Williams - 82




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