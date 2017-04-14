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14 Nisan 2017 11:16

Formula 1’de heyecan sürüyor

2017 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı olan Bahreyn Grand Prix’i bugünkü antrenman turları ile başlıyor.

Formula 1’de heyecan sürüyor

14 Nisan 2017 11:16


Formula 1’de 2017’nin üçüncü yarışı Bahreyn Grand Prix’i heyecanı bugün başlıyor. Toplam 57 turdan oluşan, 308.238 km’lik yarışa Lewis Hamilton şampiyona lideri olarak geliyor.


Bahreyn Uluslararası Pisti’nde bugün yapılacak antrenman turlarıyla başlayan hafta sonu büyük bir heyecana sahne olacak. Son 3 sezonda 3 kez yarışı zaferle noktalayan Mercedes AMG Petronas pilotları, Bahreyn’deki bu seriyi sürdürmek için mücadele edecek. Sezonun ilk iki yarışı sonrasında pilot sıralamasında zirveye yer alan Hamilton, yerini korumaya çalışacak. Bottas ise ilk yarışta olduğu gibi yeniden podyuma dönmek için mücadele edecek.


Çin’de çok iyi bir performans gösterdiklerini belirten Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff, “Ferrari ile girdiğimiz mücadelede iyi bir sıçrama sergiledik. Hız olarak birbirimize çok yakınız. Bu sezon bizi tam anlamıyla bir masa tenisi maçı bekliyor. Pistlere göre servis el değiştirecek. Bu da herkes için heyecan verici. 2017’de şu ana kadar gördüğümüz, taraftarlar ve tüm takımımız için harika bir konumda olduğumuz. Sezonun iki yarışı geride kaldı ve Mercedes AMG Petronas ile Ferrari arasındaki durum 1-1. Artık farkı nüanslar yaratacak. Markalar sıralamasında 1 puanlık avantajımız var. Bizim ihtiyaç duyduğumuz ise sürekli çalışmaya devam ederek aracımızı geliştirmek ve hatalarımızı düzeltmek. Ve tabii ki ilk günkü gibi savaşmak” dedi.


Bahreyn Grand Prix’inin Türkiye saati ile ayrıntılı programı şöyle:



14 Nisan Cuma


14.00 - 15.30 1. Antrenman Turu


18.00 - 19.30 2. Antrenman Turu



15 Nisan Cumartesi


15:00 - 16:00 3. Antrenman Turu


18:00 - 19:00 Sıralama Turları



16 Nisan Pazar


18:00 Bahreyn Grand Prix




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