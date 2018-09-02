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02 Eylül 2018 18:12

Formula 1’de İtalya Grand Prix’i Lewis Hamilton kazandı

Formula 1’de 14.

Formula 1’de İtalya Grand Prix’i Lewis Hamilton kazandı

02 Eylül 2018 18:12

yarışı olan İtalya Grand Prix’i Mercedes İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı.


Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 14. yarışı olan İtalya Grand Prix’i Monza şehrinde yer alan 5 bin 793 metrelik Monza Pisti’nde 53 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Ferrari pilotu Kimi Raikkonen, uzun süre yerini korumayı başarsa da son bölümde daha iyi olan Mercedes’in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Yarışda Ferrari’nin Fin pilotu Kimi Raikkönen olurken, Mercedes pilotu Valtteri Bottas da üçüncü tamamladı. Sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix’si 16 Eylül’de gerçekleşecek.


İtalya GP’nin ardından pilotlar ve takımlarda ilk 5’de yer alanlar şöyle:



Pilotlar


1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 256 puan


2 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 226 puan


3 - Kimi Rikkönen (Ferrari) - 164 puan


4 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 159 puan


5 - Max Verstappen (Red Bull Racing Tag Heuer) - 130 puan



Takımlar


1 - Mercedes - 415 puan


2 - Ferrari - 390 puan


3 - Red Bull Racing Tag Heuer - 248 puan


4 - Renault - 84 puan


4 - Haas F1 Team - 84 puan




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