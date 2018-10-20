Fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in sevenleri Galatasaray Meydanı'na akın etti

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen törene çok sayıda seveni katıldı. Güler'in vasiyeti üzerine memleketi Şebinkarahisar'dan toprak getirilirken evinin penceresinden töreni izleyen bir kadın gözyaşların boğuldu.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda tören düzenleniyor. Galatasaray Meydanı Ara Güler'i anmak isteyen sevenleriyle dolup taştı. Sanatçının sevenleri başsağlığı diledi. Sanatçının memleketlisi olan Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı ise törene bir kavanoz toprakla geldi. Yılancı, sanatçının vasiyeti üzerine memleketinden toprak getirdiğini ve mezarının üzerine dökeceğini söyledi.

Öte yandan, evinin penceresinden töreni izleyen bir kadının gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

"Önemli birisiydi. İstanbul için Türkiye için bir hazineydi"

Eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Ara Güler'i kaybettik, dünyanın başı sağ olsun. Dünyaya mal olmuş bir sanatçıydı ve çok sevdiğim bir isimdi. Aynı zamanda hemşehrimdi. Bundan yaklaşık 10-12 sene öncesinde tanıştık ve son derece yakın bir ilişkimiz oldu. Hemşehrilik bağı üstün geldi. Doğduğu topraklara götürdük kendisini orada babasının köyünü, babasının evini bulduk. Çok sevindi. Önemli birisiydi. İstanbul için Türkiye için bir hazineydi" dedi.

"Türkiye'nin gözü olan büyük bir değerdir"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise "Türkiye'nin büyük bir değerini kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Büyük ustayı hüzünle uğurluyoruz. Kendi ifadesiyle fotoğraf çekmenin sadece deklanşöre basmak olmadığını ifade ettiği gitti doğadaki, yaşamdaki, tabiattaki anlamları en güzel şekilde Türkiye'nin seyrine sunan, Türkiye'nin gözü olan büyük bir değerdir. Yaptığı işin hakkını verirdi. Yaptığı işin hakkını vermeyene de fotoğrafı ve sanatı rahat bırakın diye ifade derdi. Sanatçılığının dışında kişiliğiyle, karakteriyle, duruşuyla yerli bir duruşa sahipti bu toprağın bütün renklerini taşıyordu. Kendisiyle ve etrafıyla barışıktı. Ülkemizin değerlerine bağlıydı ve yeri geldiğinde bunları cesurca savunmaktan hiçbir zaman heri durmazdı. Örnek bir sanatçıydı" şeklinde konuştu.

"Onu vasiyeti üzerine kendi köyünden toprak getirdik"

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı "Bugün büyük bir duayeni kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ara Bey'i kaybettik. Şebinkarahisarlı. 2010 yılında Şebinkarahisar'ın en işlek caddelerinden birine Ara Güler'in ismini verdik ve kendilerini de ağırladık. Şimdi de kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Onun vasiyeti üzerine de kendi köyünden toprak getirdik. İnşallah bu torağı mezarına koyacağız" dedi.