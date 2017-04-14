Franchising sektörünün büyüklüğü 43 milyar dolar

Mustafa Aydın, sistemin ekonomik büyüklüğünün 43 milyar dolara ulaştığını, 2017 yılı sonuna kadar bu rakamın 50 milyar doları bulmasını beklediklerini söyledi.

Son yıllarda gerek Türkiye’de, gerekse de dünyada en çok kullanılan girişimcilik uygulamalarından biri olarak kabul edilen franchising sektörünü değerlendiren Mustafa Aydın, franchising sektörünün ekonomik büyüklüğünün 2016 yılı rakamlarına göre 43 milyar dolara ulaştığını söyledi. Dr. Aydın, “2017 yılı sonuna kadar bu büyüklüğün 50 milyar doları bulacağını düşünüyoruz” dedi.

“En önemli etken yönetim”

Türkiye’de zincir işletmelerin toplam sayısının 2 bin 500 olduğunu ifade eden Dr. Mustafa Aydın, “Bu işletmelerin toplamda 60 bin kadar şubesi var. Sektörde yabancı firma oranı ise yüzde 29. Buna karşılık yurt dışında şube açmaya başlayan 150’den fazla Türk markası var” diye konuştu.

Franchise zincirlerinin gelişmesindeki en önemli etkenin yönetim olduğunun altını çizen Dr. Aydın, “Vasat yönetilen bir zincir büyüyemez, markalaşamaz, hatta rakipleri büyüdükçe o küçülür. İyi yönetilen bir zincir sıfırdan yola çıksa bile marka olur. Alışveriş merkezlerinin markalara yer vermesi de, franchise zincirlerin gelişmesindeki en önemli etkenlerden biri. Müstakil perakendecilerin sürekli yaptıkları hatalar ve ihmaller, franchise zincirlerin tüketiciler tarafından tercih edilmesinde ve gelişmesindeki diğer bir önemli etken” ifadelerini kullandı.

Franchıse sistemi hangi avantajları sağlıyor?

Firma ve markaların franchise yöntemiyle büyümesi halinde elde ettikleri avantajları da sıralayan Dr. Aydın, “Her şeyden önce marka, franchising sistemi ile birlikte ulusal veya uluslararası standarda ve kaliteye sahip olunuyor. Tanınmış markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkanı doğuyor. Franchisor, yani franchise veren işletme veren işletme, Franchisee’ye, yani franchise alan girişimciye eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği sağlıyor. Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden ve birikiminden yararlanılıyor. Mali, ticari ve personel konularında sağlanan destekle, teknik işlevlere ağırlık verilip başarı şansı artırılıyor. Franchisor ile ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik sorunları minimize ediliyor. Kuruluş aşamasında leasing gibi kaynaklardan finansal destek sağlanması mümkün oluyor. Reklam ve tanıtım giderlerinden tasarruf sağlanıyor. Franchising sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırarak, kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltıyor. İşletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonları mümkün oluyor” diye konuştu.

“Franchising vermeden markanızı check-up’tan geçirin”

Başkan Dr. Mustafa Aydın, franchising vermeyi düşünen firmaların da, kendilerini birçok konuda kontrolden geçirmeden bu alana girmesinin sakıncalı olabileceğini söyleyerek, “Bir firma ve marka, çok fazla verimli olmamasına rağmen, pek ala bir şekilde büyümeyi, başka kişi, firma ya da kuruluşlara franchise vermeyi düşünebiliyor. Ancak kendisinde bazı rahatsızlıkları hisseden ya da eksikliklerinin farkında olan bir markanın franchising konusunda yapılacak teknik çalışmalara geçmeden önce, öncelikle işletme, organizasyon, sonra iletişim ve tanıtım konularında kuvvetli bir kontrolden, bir nevi ‘check-up’tan geçirilmesinde büyük yarar var” dedi.

URFAD neler yapıyor?

1991 yılında kurulan UFRAD Franchising Derneğinin Türkiye’de franchising sektörünün tek temsilcisi olduğuna dikkat çeken Dr. Aydın, “Franchising sistemi, 21’inci yüzyılın markalı perakendeciliğine yeni ufuklar kazandıran çağdaş bir işletme şekli. Başarısını ispatlamış markaların girişimci ruha aktarılmasını destekleyen UFRAD Franchising Derneği, ülke ekonomisi başta olmak üzere, yatırımcıların markalaşmaya yönlendirilmesine, yerli markaların teşvik edilerek uluslararası pazarlarda yer edinmesine ve rekabet şansı yakalamalarına hissedilir katkılar sağlıyor. Dünyanın en köklü franchising derneklerinden biri olan UFRAD, bugün sayısı 200’ü aşan güçlü markayı çatısı altında toplamış bulunuyor. Türkiye’de 2016 yılı rakamlarına göre 43 milyar dolarlık ticari işlem hacmine sahip olan franchise pazarının Türkiye’deki tek temsilcisi olan UFRAD, franchise sisteminin ülkemizde doğru bir biçimde öğrenilmesini, temel kuralların belirlenmesini ve uygulanmasını sağlıyor. Markalarımızın gerek Türkiye içinde gerekse uluslararası platformlarda işbirlikleri oluşturmasına destek olan derneğimiz, Türk firmalarının dünya pazarında ihtiyaç duydukları hukuki, kültürel ve mali konularda en önemli paylaşım merkezi. Dünya Franchising Konseyi (WFC) ve Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu (APFC) 2017 yılı dönem başkanlığı ile Karadeniz Franchise Federasyonu (Black Sea Franchise Federation-BSFF) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıyız. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK Kurucu Kuruluş üyesiyiz. Avrupa Franchising Federasyonu (EFF)’in UFRAD Genel Başkanı olarak Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyorum. Tüm bu başarılarımız yönetim kurulumuz ve üyelerimizin özverili çalışmaları ile elde edilmiş sadece derneğimizin değil ülkemizin gururudur” ifadelerini kullandı.

URFAD’dan franchising eğitimleri

UFRAD’ın, franchising sisteminin Türkiye’de doğru bir biçimde öğrenilmesine, sağlıklı bir biçimde gelişmesine, temel kurallarının belirlenmesine ve uygulanmasına, franchising’in Türk hukuk sistemi içerisinde yerini bulmasına, franchise alan ve veren kurumların haklarının korunmasına, tüm bu görevlerin yerine getirilmesi için yüksek derecede ihtisaslaşmasına bilgi kaynaklarının oluşturulmasına çok önemli katkılar sağladığının altını çizen Dr. Aydın, şöyle devam etti:

“Üyelerimizi seçerken çok seçici davranıyoruz. Franchise sistemlerinin doğru kullanıldığına emin olmalıyız. Avrupa Franchise Federasyonunun açıklık ve dürüstlük ilkeleri kapsamında faaliyet gösteren markaları derneğimize kabul ediyoruz. Ayrıca uyguladığımız ‘sistem değerlendirme programı’ ile kendilerine doğru sistemi oluşturmada da destek veriyoruz. Bunun yanında İstanbul Aydın Üniversitesi ve Franchise&More işbirliği ile UFRAD olarak franchise veren zincirlerin ülkemiz ekonomisine kalıcı fayda sağlaması için franchise sistemlerini tam kurmalarını ve doğru işletmelerini gerekli görüyoruz, eğitimlerimiz ile destekliyoruz, sistem değerlendirme programı ile markalarımızı dünya standartlarına taşıyoruz. Bu sene fuarımızın 23. senesini gururla kutlayacağız. Seminerlerimiz, aylık geleneksel yuvarlak masa toplantılarımız devam edecek. Öncelikli hedefimiz markalarımızın global pazarlarda hakkettikleri yeri almaları için çalışmalarımıza devam etmek ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmektir. Yürüttüğümüz Franchise Akademisi eğitimlerimiz de markalarımızı en iyi şekilde yetiştiriyor. UFRAD olarak franchise veren zincirlerin ülkemiz ekonomisine kalıcı fayda sağlaması için franchise sistemlerini tam kurmalarını ve doğru işletmelerini gerekli görüyoruz, eğitimlerimizle destekliyoruz, sistem değerlendirme programı ile markalarımızı dünya standartlarına taşıyoruz. Öncelikli hedefimiz markalarımızın global pazarlarda hakkettikleri yeri almaları için çalışmalarımıza devam etmek ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmektir. Son zamanlarda dünyada hizmet sektörünün çok hızlı bir büyüme kaydettiğini görüyoruz. Hizmet sektörünün büyümesine paralel şekilde, franchising sisteminde de çok hızlı bir büyüme olmuştur. Franchising sisteminin bu hızlı büyümesinin nedenleri arasında, sistem için gerekli sermaye tutarı, girişimcinin motivasyonu, sistemin standart olması, kabul görmüş bir marka ve kontrol mekanizmasını sayabiliriz. Günümüzde müşteriler, zamanı etkin kullanmak istiyorlar. Dolayısıyla en kısa zamanda kaliteli mal ve hizmet satın almak arzu ediyorlar. Bu da kalitesini ve markasını kabul ettirmiş ürünlerin satıldığı mağazalardan alışverişle mümkün oluyor. Bu aşamada franchising’in önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.”