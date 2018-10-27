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Fransa Cumhurbaşkanı Macron İstanbul'da

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dörtlü Suriye zirvesine katılmak üzere İstanbul’a geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dörtlü Suriye zirvesine katılmak üzere İstanbul'a geldi.


Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya, Almanya ve Fransa'nın katılımlarıyla gerçekleştirilecek Suriye dörtlü zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İstanbul'a geldi. 14.00'da Atatürk Havalimanı'na gelen Macron'u yetkililer karşıladı. Macron yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

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