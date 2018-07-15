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15 Temmuz 2018 19:55

Fransa ikinci kez Dünya Kupası’nı kazandı

FIFA Dünya Kupası’nda finalde Hırvatistan’ı mağlup eden Fransa, tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

Fransa ikinci kez Dünya Kupası’nı kazandı

15 Temmuz 2018 19:55


Rusya’da organize edilen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda Fransa, finalde Hırvatistan’ı mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Fransa, tarihinde ikinci kez bu başarıyı tekrarladı. Fransızlar bu turnuvadan önce iki kez finale çıkma başarısı göstermişti. İlk olarak 1998 yılında ev sahipliğini yaptıklarını organizasyonda finalde Brezilya’yı geçerek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmüştü.


2006 yılında Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada ise Fransa, finalde İtalya’ya kaybetti.




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