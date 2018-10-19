Fransa ve Benelux şampiyonu Ayhancan Güven basınla buluştu

Porsche Carrera Cup'ı kazanan ilk yabancı pilot olan ve Fransa'da İstiklal Marşı'nı okutan Ayhancan Güven, "5 farklı ülkede 12 yarış yaptık. Son turda şampiyonluğu elde ettik. 20 yaşında dünyanın en iyi pilotlarıyla yarışmak gurur verici" dedi.

Fransa ve Benelux şampiyonluklarıyla sezonu 2 kupayla kapatan 20 yaşındaki pilot Ayhancan Güven, basınla buluştu. Porsche Carrera Cup'ı Fransa'da kazanan ilk yabancı pilot olarak İstiklal Marşı'nı okutan Güven, hedefinin de daha üst seviyelere çıkmak olduğunu söyledi. TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı ve TOSFED Başkan Yardımcısı Nisa Bozkurt Ersoy'un da hazır bulunduğu toplantıda, Ayhancan Güven'in şampiyonluk hikayesi konuşuldu. Federasyon olarak çok mutlu olduklarını söyleyen TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı, “Ayhancan'ın başarıları ülkemiz için çok önemli. Göreve geldiğimizde başkanımız Serkan Yazıcı'nın çok önemli 2 amacı vardı. Birincisi federasyonu hak ettiği yere getirmek, ikincisi de yarışçılarımızın uluslararası arenada başarılı olması. Daha önce Formula gibi organizasyonlar yaptık ama sporcularımızın başarısı yoktu. Yönetime geldiğimizden sonra başkanımız risk alarak Ayhancan'a federasyonun önemli bir bütçesini aktardı. Ayhancan'ın elde ettiği bu başarı bizim için gurur kaynağı. İnanıyoruz ki daha iyi yerlere gelecek. Amacımız Ayhancan'ın bu başarısını duyurmak” diye konuştu.

Nisa Ersoy: “Amacımız gençleri bu spora yönlendirmek”

Ayhancan'ın yaşattığı şampiyonluk nedeniyle teşekkür ederek sözlerine başlayan TOSFED Başkan Yardımcısı Nisa Bozkurt Ersoy, “TOSFED'in gençlere verdiği en büyük desteğin örneği Ayhancan. Başkanımız ve bizlerin hayali olan gençleri desteklemek ve yetenekli sporcu çıkarmanın yanı sıra otomobil sporuna yönlendirmekti amacımız. TOSFED yıldızını arıyor projesini başlattık. WRC kadar, hatta ileriye yönelik daha da önemsediğimiz bir proje. İlkini geçen sene gerçekleştirdik. Şu anda 12 sporcumuz var. Yaklaşık 400 başvuru oluyor. 25 yaşın altında herkese açık. 4 günlük eğitimlerden sonra bu gençlerin içinde 5 de kadın pilot oluyor. Son olarak final turunu yapıyoruz. Gençleri desteklemek için üzerimize düşeni yapmaya çalışırken, araba markalarının da bu işin içinde olmalarını istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Ayhancan Güven: “Bilgisayar önünde başlayan maceranın devamı”

Otomobil sporuna 5 yaşında bilgisayar önünde simülasyonda oyun oynayarak başladığını söyleyen Ayhancan Güven, “Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Federasyon Başkanımız Serkan Yazıcı, bu işin başından bu yana yanımdalar. Babamın desteğiyle başladığım bir spor dalı bu. Çok küçük yaşlarda bilgisayar simülasyonuyla başladım, sonrasında da 16-17 yaşına kadar carting yarışlarında mücadele ettim. Simülasyon beni çok geliştirdi. Ama asıl kırılma noktası 2016 yılında şampiyonlar şampiyonasını kazanmak oldu. Bu başarının ardından Serkan Yazıcı bana bu şansı verdi. Ben de bu şansı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Bu sene hem Fransa hem de Benelux şampiyonluğu yaşadım. Fransa'daki şampiyona, kendi pilotlarını kazandırdıkları bir şampiyona ama 32 yılda ilk kez bir yabancı olarak bunu kazanmak bana nasip oldu. Sezon biraz geç başladı ve bazı belirsizlikler vardı. Bu belirsizliklerini iyi yönettik. Testsiz şekilde yarışmaya başladık. Hedefimizde antrenmansız dönemde en iyi puanları alarak sezon sonuna doğru şampiyonluk yarışı vermekti. Fransa ve Benelux yarışları ortak oluyor. 5 farklı ülkede 12 yarış yaptık. Son turda şampiyonluğu elde ettik. 20 yaşında dünyanın en iyi pilotlarıyla yarışmak gurur verici” ifadelerini kullandı.