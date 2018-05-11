Kürşad Berkan isimli vatandaş, Fransa’da yayımlanan "Kur’an-ı Kerim’den şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı iddiasıyla bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildirinin yok sayılması ve ülkenin caydırıcı bir tazminata mahkum edilmesi talebiyle AİHM’e başvuruda bulundu. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Kürşad Berkkan ve avukat İsmail Barbaros Aslan, hazırladıkları dilekçeyi AİHM’e gönderilmek üzere postaneye verdi.

Avukat Barbaros Aslan tarafından AİHM’e gönderilen dilekçede, 21 Nisan’da Fransa’nın Le Parisien gazetesinde aralarında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile eski Başbakan Manuel Valls’ın da bulunduğu 300 entelektüel ve siyasetçinin imzasını taşıyan bir manifesto yayınlandığı, bu manifestoda Kur’an-ı Kerim’in şiddet içerdiği ve Yahudileri aşağıladığı iddiasıyla bazı ayetlerin geçersiz kılınması talebini içerdiği belirtildi. Dilekçede, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 9. maddesinde düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün konu alındığı dile getirildi. 10. maddede herkesin görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahip olduğu, ancak 300 kişinin düşüncelerini açıklama özgürlüğünün ötesinde konuyu eylemsellik haline getirerek talepte bulundukları ve bu düşüncelerinin gerçekleşmesi için imza verdikleri vurgulandı. Dilekçede, AİHS’nin 17. maddesinde ise sözleşmeden kaynaklanan hakların kötüye kullanılamayacağının ifade edildiği hatırlatıldı.

Fransa’nın caydırıcı bir tazminat ödemeye karar verilmesi talep edildi

Dilekçede ayrıca, mağduriyetin giderilmesinin sağlanması için Fransa’nın hedef gösterilen tüm Müslümanlardan özür dilemesi, bildirinin tüm taraf devletlerce yok hükmünde sayılması istendi. Benzer ihlallerin önlenmesi amacıyla taraf ülkelerde gerekli yasal ve idari değişikliklerin yapılmasının sağlanması, olayın üzerinden günlerce geçmesine rağmen tepkisiz kalan Fransa devletinin diğer ülkelere de emsal teşkil edecek şekilde caydırıcı bir tazminat ödemesine karar verilmesi talep edildi.

Dilekçeyi gönderdikten sonra bir açıklama yapan Kürşad Berkkan, “Geçtiğimiz günlerde Avrupa’da başta eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve yanındaki 300 kişinin imza vererek kurumun değiştirilmesi ya da bazı ayetlerin kaldırılması taleplerine istinaden Hazreti Ali’nin de söyleminde olduğu gibi sessiz kalmamak adına avukatımla birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 9., 10. ve 17. maddesince davamızı açtık. Bizler Müslüman olarak sesimizi çıkarmazken, görüyoruz ki Avrupa’da daha çok sesler yükseliyor ve hadlerini aşarak Kur’an’dan ayetlerin çıkarılması kararına varabiliyor. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi onların İncil’den ve Tevrat’tan haberleri yok” dedi.