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05 Mayıs 2018 14:25

Freepark Bireysel Arıkovanı’nda fonlamaya açıldı

Turkcell, park yeri alanlarının ihlal edilmesini önlemek üzere tasarlanan Freepark’ın, kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda fonlamaya açıldığını duyurdu.

Freepark Bireysel Arıkovanı’nda fonlamaya açıldı

05 Mayıs 2018 14:25


Park yeri alanlarının ihlal edilmesini önlemek üzere tasarlanan Freepark, Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda fonlamaya açıldı. Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, akıllı park yeri bariyeri Freepark Bireysel, akıllı telefon uygulamasıyla kontrol ediliyorken, sensörler aracılığıyla da kişinin aracını tanıyarak açılıp kapanıyor. Park yeri sorunu nedeniyle zor anlar yaşayan araç kullanıcıları, Freepark Bireysel uygulaması ile sahip oldukları park yerini koruyabilecek. Freepark Bireysel ürünü hayata geçmek için, Arıkovanı üzerinden destek bekliyor.


‘Cep’ten kontrol edilebiliyor


Proje ilk olarak, girişimci Onur Kılıç tarafından, AVM’lerde engelli park alanlarının ihlal edilmesini önlemek üzere tasarlandı. Talep artınca, Freepark Bireysel fikri doğdu. Özel park yerini koruma altına alan Freepark Bireysel, park yeri girişine monte edilerek kullanılıyor.


Freepark, akıllı bariyer ile üzerindeki sensörler aracılığı vasıtasıyla iletişime geçiyor. Batarya ile çalışan ve elektriğe ihtiyaç duymayan bariyer, karşılaşılabilecek hırsızlık durumlarında uygulamayla bağlantı kurarak telefona bildirim gönderiyor. Arıkovanı’nda fonlamaya açılan Freepark Bireysel, hayata geçmek için destek bekliyor.


Freepark’ı paylaşmak mümkün


Freepark Bireysel uygulaması ile araç kullanıcıları internet üzerinden yetki vererek istedikleri araç kullanıcıları ile paylaşabiliyor, aynı şekilde istedikleri zaman yetkilerini iptal edebiliyor. Ayrıca Freepark’ı kullanmak için park alanlarında elektrik olmasına ihtiyaç duyulmuyor, bataryası ile yaklaşık 3 ay boyunca kesintisiz hizmet verebiliyor. Kolay kullanım özelliği ile öne çıkan Freepark, araç kullanıcılarına batarya durumunu internet üzerinden izleyebilme fırsatı sunuyor bununla birlikte batarya azaldığı zaman sms ve e-posta ile araç sahibini bilgilendiriyor.




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