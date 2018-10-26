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Frey UEFA'da aday gösterildi

Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey, Anderlecht maçında gösterdiği performansla UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi.

Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey, Anderlecht maçında gösterdiği performansla UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi.


Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynadığı maçta 1 gol ve 1 asistlik performans gösteren Michael Frey UEFA'da haftanın futbolcusuna aday gösterildi. Dün oynanan müsabakada gösterdiği performansla taraftarı kendine hayran bırakan İsviçreli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın yıldızı yarışmasında Munas Dabbur, Ruben Loftus Cheek ve Giovani Lo Celso ile yarışıyor.

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