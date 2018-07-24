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24 Temmuz 2018 17:14

Fulham, Fabri’yi açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Beşiktaş’ın başarılı kalecisi Fabri’yi 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Fulham, Fabri’yi açıkladı

24 Temmuz 2018 17:14


Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Fabri, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’a transfer oldu. İngiliz ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol kaleci ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan başarılı eldiven, “Londra’nın en eski kulübü Fulham’da olmaktan çok memnunum. Her şey benim için çok olumlu ve Premier Lig’den iyi şekilde yararlanmak istiyorum” ifadelerini kullandı.


30 yaşındaki kaleci, 2016-2017 sezonunun başında transfer olduğu Beşiktaş’ta toplamda 87 maça çıkıp 7 bin 813 dakika sahada kaldı.




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