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17 Eylül 2017 14:16

Fun Run Series Bebek etabı koşuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tüm spor dallarının ortak noktası olarak kabul edilen "Fun Run Series-Bebek Etabı"nı, 17 Eylül 2017 Pazar günü hayata geçirdi.

Fun Run Series Bebek etabı koşuldu

17 Eylül 2017 14:16


Ece Vahapoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği etkinlik, nefes egzersizleri ve ısınma hareketleriyle başladı. Spor İstanbul eğitmenlerinden oluşan Zumba ekibi de sahne gösterileriyle organizasyona renk kattı.


Fun Run Series Bebek yarışı saat 09.00 itibariyle Bebek Parkı önünden Ortaköy istikametine doğru start aldı. Yarış 2,5 km sonra, Kuruçeşme’den yapılan dönüş ile başlangıç noktası olan Bebek Parkı önünde sona erdi.


5 km mesafeli Fun Run Bebek Etabı’nda erkekler kategorisinde 1.lik kürsüsüne 13 dakika 20 saniyelik derecesiyle Mestan Turhan çıkarken, Doğa Nalbantoğlu 13:34’lük derecesiyle 2., Fatih Korkunç da yarışı 13.45’lik derecesiyle 3. tamamladı.


Kadınlar kategorisinde Damla Çelik 15 dakika 58’lik saniyelik derecesiyle 1., Esra Şanal 16:34’lük derecesiyle 2., Sultan Can da 17:54’lük derecesiyle 3. oldu.


Dereceye giren sporculara ödüllerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep takdim etti.




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