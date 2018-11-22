Funda Alkan Cumbul'dan yeni sergi: ‘Göç'

Ödüllü sanatçı Funda Alkan Cumbul'un yeni sergisi "Göç", 22 Kasım 13 Aralık tarihleri arasında Kadıköy Kaş Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Ödüllü ressam Funda Alkan Cumbul, "Göç" temalı sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.' Göç' olarak adlandırdığı sergide vatan göçü bir yana Alzheimer olarak bilinen beyin göçüne de değiniyor. Geçtiğimiz yıllarda babasını Alzheimer hastalığından kaybeden Cumbul, sergisini babasının anısına adıyor. Funda Alkan Cumbul, Alzheimer hastalığını ve zorluklarını yakından bilen biri olarak alzheimer'ı; “Zaman geçip giderken, yaşadığın her şeyin üzerine bir sis perdesi örtülüp insanda bıraktığı en büyük yıkım aynalara baktığında bile suretini, varlığını tanıyamaz hale gelmesi durumu çok acı. Tüm yaşanmışlıkların birer birer kayboluşu ve bu dünyadan göç” olarak tanımlıyor.

Sergiyi ziyaret etmek isteyen herkes Kadıköy Kaş Sanat Galerisine davetli.