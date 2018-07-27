FIBA, Dünya Kupası Elemeleri’nde öne çıkan 21 yaş altı 21 oyuncuyu mercek altına aldı. Elemelerde oynayan ve başarılı performansları ile öne çıkan sporculardan oluşan listede Türkiye’den de NBA’de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz yer aldı. Çok sayıda genç oyuncu elemelerde kendini gösterme şansı bulurken, Türkiye’nin genç oyuncusu Furkan Korkmaz da elemelerde gösterdiği performansı ile listeye dahil oldu.

FIBA tarafından gösterilen 21 kişilik listede şu isimler bulunuyor:

1-Dzanan Musa (Bosna Hersek)

2-Rui Hachimura (Japonya)

3-RJ Barrett (Kanada)

4-Furkan Korkmaz (Türkiye)

5-Jordan Nwora (Nijerya)

6-Emanuel Cate (Romanya)

7-Arnoldas Kulboka (Litvanya)

8-Yago Mateus Dos Santos (Brezilya)

9-Tryggvi Hlinason (İzlanda)

10-Ihab Al-Zuhairi (Irak)

11-Goga Bitadze (Gürcistan)

12-Nico Mannion (İtalya)

13-Kristian Kullamae (Estonya)

14-Hu Jinqiu (Çin)

15-Andrew Nembhard (Kanada)

16- Yovel Zoosman (İsrail)

17-Kurt-Curry Wegscheider (Orta Afrika Cumhuriyeti)

18-Jovan Kljajic (Karadağ)

19-Maximo Fjellerup (Arjantin)

20-Isaac Bonga (Almanya)

21-Isaac Letoa (Yeni Zelanda)