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27 Temmuz 2018 14:29

Furkan Korkmaz, FIBA’nın en iyi 21 yaş altı 21 oyuncu listesinde yer aldı

Milli basketbolcu Furkan Kokrkmaz, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından Dünya Kupası Elemeleri’nde öne çıkan 21 yaş altı en iyi 21 oyuncu arasında gösterildi.

Furkan Korkmaz, FIBA’nın en iyi 21 yaş altı 21 oyuncu listesinde yer aldı

27 Temmuz 2018 14:29


FIBA, Dünya Kupası Elemeleri’nde öne çıkan 21 yaş altı 21 oyuncuyu mercek altına aldı. Elemelerde oynayan ve başarılı performansları ile öne çıkan sporculardan oluşan listede Türkiye’den de NBA’de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz yer aldı. Çok sayıda genç oyuncu elemelerde kendini gösterme şansı bulurken, Türkiye’nin genç oyuncusu Furkan Korkmaz da elemelerde gösterdiği performansı ile listeye dahil oldu.


FIBA tarafından gösterilen 21 kişilik listede şu isimler bulunuyor:



1-Dzanan Musa (Bosna Hersek)


2-Rui Hachimura (Japonya)


3-RJ Barrett (Kanada)


4-Furkan Korkmaz (Türkiye)


5-Jordan Nwora (Nijerya)


6-Emanuel Cate (Romanya)


7-Arnoldas Kulboka (Litvanya)


8-Yago Mateus Dos Santos (Brezilya)


9-Tryggvi Hlinason (İzlanda)


10-Ihab Al-Zuhairi (Irak)


11-Goga Bitadze (Gürcistan)


12-Nico Mannion (İtalya)


13-Kristian Kullamae (Estonya)


14-Hu Jinqiu (Çin)


15-Andrew Nembhard (Kanada)


16- Yovel Zoosman (İsrail)


17-Kurt-Curry Wegscheider (Orta Afrika Cumhuriyeti)


18-Jovan Kljajic (Karadağ)


19-Maximo Fjellerup (Arjantin)


20-Isaac Bonga (Almanya)


21-Isaac Letoa (Yeni Zelanda)




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