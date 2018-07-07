Furkan Korkmaz’dan Bostan Celtics’e 40 sayı

NBA Yaz Ligi’nde heyecan başlarken, ilk günde milli basketbolcular Cedi Osman ile Furkan Korkmaz, geceye damga vurdu. Furkan Korkmaz’ın ekibi Philadelphia 76ers, Boston Celtics’e 95-89 kaybetti. Korkmaz, mücadelede 28 dakika süre alırken, Boston potasına 40 sayı gönderdi. Milli basketbolcu ayrıca 6 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ile oynadı. Genç basketbolcu attığı 40 sayı ile NBA Yaz Ligi tarihinde bugüne kadar 40 sayı barajını aşan beşinci oyuncu oldu.

Cedi Osman’ın takımı Cleveland Cavaliers ise Washington Wizards’ı 72-59 mağlup etti. Başarılı basketbolcu, 31 dakika süre aldı ve 15 sayı, 10 ribaund ve 3 asist ile mücadele etti.