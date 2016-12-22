Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 22:05

Futbol ailesi şehitler için bir araya geldi

Futbol ailesi şehitler için bir araya geldi

22 Aralık 2016 22:05

Türk Futbol ailesi, şehitler için bir araya gelerek Vodafone Arena’da Yıldızlar Karması Şehitlere saygı maçı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da organizasyona katıldı.
Terör olayları karşısında bir araya gelen futbol ailesinin düzenlediği “Yıldızlar Karması” maçı Vodafone Arena’da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrif ettiği Yıldızlar Karması maçında, Süper Lig’den 18 kulübün futbolcuları ve teknik direktörleri de yer aldı. Yıldızlar Karması Şehitlere Saygı maçı terör saldırılarında şehit olanların anısına yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Organizasyonda kısa bir Kur’an-ı Kerim hilafeti de yapıldı.

5 milyon TL bağışlandı
Vodafone Arena’da şehit yakınları ve aileleri için gerçekleştirilen organizasyonda Süper Lig Kulüpleri 5 milyon TL bağışta bulundu. Tribünlerde yaklaşık 30 bine yakın taraftar bulunurken, eski açık tribününde büyük bir Türk Bayrağı açıldı. Bayrakta, “Devlet millet el ele, hep beraber tribüne” yazısı bulundu.

Kulüp başkanları tribünde
Yıldızlar Karması organizasyonundan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay kılıç önderliğinde; TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Süper Lig’de yer alan 18 kulübün başkanları ile yetkilileri de yer aldı. Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çaldı. Bahattin Duran ve Tarkın Ongun Çakır’ın yardımcılıklarını yaptı. 22 yerli, 19 yabancı futbolcu Yıldızlar Karması şehitlere saygı maçında forma giydi.

Erdoğan halka seslendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık günü Vodafone Arena’nın çevresinde gerçekleşen terör saldırıları, Kayseri’de gerçekleşen terör saldırıları, Andrey Karlov’a yapılan hain saldırı ve Fırat Kalkanı’yla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başlama vuruşu Cumhurbaşkanı’ndan
Yıldızlar Karması Şehitlere Saygı maçı öncesi Süper Lig’in 18 takımının teknik direktörleri polislerle birlikte sahanın ortasında poz verdi. Futbolculardan ilk önce Galatasaraylı Wesley Sneijder, polis üniforması giymiş çocuklarla sahaya çıktı. Ardından diğer futbolcularda aynı şekilde Hollandalı futbolcuya eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknik direktörlerle, futbolcularla, polislerle ve çocuklarla tek tek tokalaşarak kısa süreli sohbet etti. Daha sonra protokol, futbolcular, teknik direktörler hep birlikte poz verdi. Ardından Recep Tayyip Erdoğan, polislerle fotoğraf çektirdi. Yıldızlar Karması şehitlere saygı maçında başlama vuruşunu Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Karşılaşma 4-3’lük skorla Kırmızı Takım’ın üstünlüğüyle sona erdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    8°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    8°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç