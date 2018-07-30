Futbol hariç tüm dallarda YDÜ 83 şampiyonluk elde etti

Yakın Doğu Üniversitesi kulüpleri atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, bisiklet, satranç, tenis, yüzme ve güreş gibi branşlarda hem kadınlar hem de erkeklerde 54 şampiyonluğa elde etti. Toplam 83 şampiyonluk kazanılan sezonda, YDÜ yüzücüleri 31 rekora imza atarken, atletizm ve diğer spor oyunlarında 29 kez şampiyon oldular.

Yüzücüler 31 rekora imza attı

Yakın Doğu Üniversitesi kulüpleri atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, bisiklet, satranç, tenis, yüzme ve güreş gibi branşlarda hem kadınlar hem de erkeklerde 54 şampiyonluğa imza attı. Yakın Doğu Koleji ile Yakın Doğu İlkokulu ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017-2018 eğitim öğretim yılında düzenlediği atletizm ve diğer spor oyunlarında 29 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Toplam 83 şampiyonluk kazanılan sezonda, YDÜ yüzücüleri 31 rekora imza attı. Yüzücülerinden Doğukan Ulaç, bu yıl, 6 KKTC rekoruna da imza attı.

Basketbolda kupaların peşini bırakmadı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı 2017-2018 sezonunda ikinci kez Türkiye Kupası ve 25’inci Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı KKTC’ye getirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı aynı zamanda Kadınlar Euroleauge’de de grubunu lider tamamlayarak final-four oynama başarısı göstererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli spor başarısına imza attı. KKTC Basketbol Büyük Erkeklerde de, Lig Şampiyonluğu ile Cumhuriyet Kupası Şampiyonluklarını elde eden Yakın Doğu Üniversitesi, Genç Erkekler Lig Şampiyonluğu, KKTC Basketbol Büyük Bayanlarda ise Federasyon Kupası Şampiyonluğu, Lig Şampiyonluğu ve üniversitelerarası müsabakalarda şampiyonluğa ulaştı.

Voleybolda sezonu 4 kupa ile tamamladı

Yakın Doğu Üniversitesi uzun bir aradan sonra oluşturduğu iddialı Erkek Voleybol Takımıyla yeniden yer aldığı KKTC Voleybol Büyük Erkekler Ligi’nde, 2017-2018 sezonunu 4 kupayla tamamladı. Voleybol Erkek Takımı; Levent Soykut Anı Turnuvası, Federasyon Kupası, Lig ve son olarak Süper Kupa finalini kazanarak 4 kupayı müzesine götürdü.

“Çok çalışmanın önünde hiçbir engel durmaz”

Elde edilen başarıların tesadüf olmadığını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, çalışarak gidilen her yolda başarının mutlaka geleceğini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nün futbol hariç diğer tüm branşlarda bin 561 lisanslı sporcuya sahip olduklarını belirten Günsel, hedeflerinin sadece sporcu yetiştirmek değil, iyi ve ahlaklı insan, başarılı sporcu, topluma faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu, elde edilen bu önemli başarıların ekip olarak, planlı, programlı ve özverili çalışmaların bir sonucu olduğunu söyledi.

“Günübirlik başarılar kazanmak değil, devamlılığı yaşatmak önemli”

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk bu yıl üniversite sporları ve ferdi olarak spor dallarında birçok başarılara imza attıklarını, ülkemizin ve YDÜ’nün adını duyurmaya çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Atamtürk, “Sporcu arkadaşların da fedakarlıkları ile başarı yolunda ilerledik. Günübirlik başarılar kazanmak değil, bu başarıların devamlılığını yaşatmak, yetenekli gençlere kendilerini diğer arkadaşlarla yarışıp görme fırsatını vermek, insanların üzerine karakteristik özellikler koymak istiyoruz” dedi.