Futbol resitali başlıyor

Dokuz milyar euroluk bütçesiyle yıldızların sahne alacağı organizasyonda, 2017-2018 sezonu grup maçları bugün başlıyor.

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, Şampiyonlar Ligi üzerine medya araştırması gerçekleştirdi. Ajans Press’in edindiği bilgilere göre UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden 32 takım içerisinde en değerlisi İspanyol ekibi Real Madrid oldu. Transfermark’tan derlenen verilere göre, İspanyol devinin 744 milyon avroluk değeri bulunuyor. Real Madrid’i 706,5 milyon avro ile bir diğer İspanyol kulübü Barcelona izlerken, İngiltere’nin Chelsea kulübü 614,4 milyon avro ile üçüncü sıraya yerleşti.

En değerli 21’inci takım Beşiktaş

Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil edecek tek Türk takımı olan Beşiktaş, 126,1 milyon avroluk değeriyle 32 takım içerisinde 21’inci sırada yer aldı. Siyah beyazlı ekibin G grubundaki rakipleri arasında yer alan Monaco 252,9 milyon avroluk değeriyle 15. sırada kendisine yer bulurken, Leipzig 189 milyon avro ile 17’inci, Porto ise 176,4 milyon avro ile 18’inci sırada yer buldu.

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği ortak medya analizinde Şampiyonlar Ligi grup kuralarının çekildiği 24 Ağustos’tan günümüze Şampiyonlar Ligi hakkında bin 639 haber yansıması tespit edildi. Şampiyonlar Ligi’nin en değerli takımları sıralaması ise aşağıdaki gibi oldu;