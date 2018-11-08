İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Futbolcular Koray Şener'i unutmadı

Fenerbahçeli futbolcular Koray Şener’i maç sonunda unutmazken Şener’in ailesi de futbolcuların yanında tribünleri selamladı.

Fenerbahçeli futbolcular Koray Şener'i maç sonunda unutmazken Şener'in ailesi de futbolcuların yanında tribünleri selamladı.


UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecth ile karşılaşan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli futbolcular maç sonunda Koray Şener'i unutmadı. Tribünleri selamlamaya giden futbolcular, Koray Şener tezahüratlarına katılırken, Şener'in ailesi de futbolculara eşlik etti. Fenerbahçeli futbolcuların üstünde Koray Şener yazılı formalar yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.