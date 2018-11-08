Futbolcular Koray Şener'i unutmadı

Fenerbahçeli futbolcular Koray Şener'i maç sonunda unutmazken Şener'in ailesi de futbolcuların yanında tribünleri selamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecth ile karşılaşan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli futbolcular maç sonunda Koray Şener'i unutmadı. Tribünleri selamlamaya giden futbolcular, Koray Şener tezahüratlarına katılırken, Şener'in ailesi de futbolculara eşlik etti. Fenerbahçeli futbolcuların üstünde Koray Şener yazılı formalar yer aldı.