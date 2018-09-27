Futbolda hüzün hokeyde sevinç

UEFA yönetiminin EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Almanya'da düzenleneceğini açıklamasının ardından büyük üzüntü yaşanan Türkiye'de Açık Alan Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nın heyecanı yaşanıyor.

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğine aday olan Türkiye'de bugün açıklanan karar ile turnuvaya kaptırmanın üzüntüsünü yaşanırken, 14-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında Antalya'da U21 Kadınlar C2 Açık Alan Avrupa Şampiyonası'nın düzenlenecek olmasının heyecanı yaşanıyor. Açık Alan Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılması kararını değerlendiren Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, bu kararın Türkiye'nin hokey alanında dünyada ulaştığı noktanın en önemli göstergesi olduğunu ifade etti. Karakan, “Türk Hokeyinin son yıllarda yakaladığı ivme ve özellikle son iki yıldır ülkemizde gerçekleştirdiğimiz başarılı uluslararası organizasyonlar, Avrupa Hokey Federasyonu ve diğer ülke federasyonları tarafından takdirle karşılanmıştır. İnanıyorum ki bir organizasyonu daha mükemmel şekilde gerçekleştireceğiz. Ülkemizi bu kategoride temsil edecek olan, Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'müzün başkan ve tüm kurul üyelerini en içten dileklerimle şimdiden kutluyor ve temsilcimizin şampiyon olarak bir üst klasmana yükselmesini ümit ediyorum" dedi.

Karakan, Açık Alan Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3'e katılacak takımlar daha sonraki tarihte Avrupa Hokey Federasyonu tarafından açıklanacağını kaydetti.

Mehmet Kaplan: "Şampiyonanın Türkiye'ye verilmesinde emeği geçenleri kutluyorum"

Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'ye alınmasının önemli bir olay olduğunu belirterek, Gaziantep Polisgücünün şampiyonaya en iyi şekilde ev sahipliği yapacağına inandıklarını kaydetti. Kaplan, “Uzun yıllardır Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden kadın ve erkek takımlarımız başarıdan başarıya imza atarken bu yıl Açık Alan Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Gaziantep Polisgücü ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacak olması önemli bir şans. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanımız Sadık Karakan ve ekibinin yoğun temasları, kulübümüzün elde ettiği başarılar böyle bir şampiyonanın ülkemize verilmesinde önemli etken olmuştur. Aynı tarihlerde erkek takımımız Avrupa Şampiyonası için Alanya'da mücadele ederken kız takımımız da Ukrayna'nın Boryspil kentinde gerçekleştirilecek olan Açık Alan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecektir. Her iki takımımızın Türkiye'ye iki şampiyonluk kupası kazandıracağına inanıyoruz. Şampiyonanın Türkiye'ye verilmesinde emeği geçenleri kutluyor, takımımızın başarısı için bizlere destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Kaplan, Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımlarının Avrupa ve dünyada bilinirliği en fazla takımlar arasında yer aldığını da sözlerine ekledi.