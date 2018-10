G4S Türkiye 2019 için hedef büyüttü

2019'a entegre güvenlik çözümleri alanındaki bilgi ve tecrübesini arttırarak girmeye hazırlanan güvenlik firması G4S Türkiye, yeni yapılanmasını tamamladı. Türkiye'nin içinde bulunduğu zor dönemi birlik ve beraberlik duygusuyla atlatacağına inandığını söyleyen G4S Türkiye Genel Müdürü Kağan Gümüş, insana ve teknolojiye olan yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

100'e yakın ülkede her ülkenin kendi iç dinamiklerine ve ihtiyaçlarına uygun projeler geliştirdiklerini belirten G4S Türkiye Genel Müdürü Kağan Gümüş, “Dünyada 1901 yılından beri hizmet veren bir firmayız. Şu an 100'e yakın ülkede her ülkenin kendi iç dinamiklerine ve ihtiyaçlarına uygun geliştirilen projelerle çok ciddi anlamda bir bilgi birikimine sahibiz. Bu küresel bilgi birikimi ile yerel ihtiyaçlara cevap verirken en çok teknolojiden destek alıyoruz. Firmamızın teknoloji yatırımları hiç durmadan devam ediyor. Hizmetlerimizi yeni dönem güvenlik anlayışı içinde 'teknoloji entegre güvenlik çözümleri' olarak adlandırıyoruz. Bu kompleks tanımın merkezinde ise alarm sistemlerinden geçiş sistemlerine kadar çok çeşitli elektronik güvenlik enstrümanlarını gereğiyle yönetecek ve kullanacak insan faktörü yer alıyor. 2019 yılı G4S Türkiye için entegre güvenlik hizmetlerinin ihtiyacı olan teknoloji ve insana odaklandığımız bir yıl olacak. Yol haritamızı Türkiye'ye güvenmek ve Türkiye ile büyümek şeklinde özetleyebilirim” dedi.

"Günümüzde güvenlik kavramı değişti"

Türkiye'de güvenlik kavramının yakın zamana kadar yanlış anlaşıldığını, bir güvenlik görevlisi çalıştırmak ya da bir güvenlik kamerası bulundurmak ile eş anlamlı görüldüğünü belirten Gümüş, “Bizim işimiz güvenlik ihtiyacı olan bir ev ya da tesise 360 derece güvenlik tasarlamak. Bu anlamda A'dan Z'ye güvenliği tek adresten karşılıyoruz. Hizmet verilecek yeri uzman ekiplerimizle inceleyerek ihtiyacı belirliyor, sektör, lokasyon gibi birçok değişkenleri de titizlikle dikkate alarak güvenlik tasarımı yapıyoruz. Kişilerin günlük hayatta, kendileri uzakta bile olsalar sevdikleri kişi ya da yerlerin güvenliğini teknoloji üzerinden takip edebilecekleri bir hale çeviriyoruz. Amacımız hizmet verdiğimiz kişilerin sadece güvenlik ihtiyaçlarına değil, huzurlarına da katkı sağlamaktır” şeklinde konuştu.

"Ekonomideki dalgalanmaya karşı sağlam duruşumuz sürüyor"

Kağan Gümüş, dövizdeki dalgalanmaya karşı ilk günlerden itibaren sağlam bir duruş sergilediklerini ve aldıkları aksiyonlarla iş ortaklarını desteklemeye çalıştıklarını belirterek, , Alarm İzleme Merkezi üyeliği için dövizi TL karşısında sabitleyerek bu hizmetini sabit kur üzerinden devam ettirdiğini söyledi. Gümüş, “Dövizde dalgalanmaların yaşandığı bugünlerde ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorlukların tüm sektörlerde ve toplumun her kesiminde oluşturduğu etki yadsınamaz. Ancak biz G4S ailesi, tüm Türkiye'nin her zamanki birlik ve ortak akıl çerçevesinde dirayetli duruşu ile bu dönemi de atlatacağına inanıyoruz” dedi.

“Hem sektörümüzün hem de ülkemizin kalkınmasının yegâne yolu daha çok çalışmak, üretmek, verimliliği arttırmaktır” diyen Gümüş, “G4S olarak son iki senede sermaye artırımı ile yabancı sermaye girişi sağladık. Gerek yapmış olduğumuz hizmet sözleşmeleri, gerek teknoloji yatırımlarımız çerçevesinde Türkiye'de geleceğe yönelik bir vizyonumuz olduğunu attığımız adımlarla kanıtlamış bulunmaktayız. Bizim bu ülkeye ve üreten nüfusa inancımız sonsuz. Bu inancımızı bankalardaki limitlerimizi 100 milyon TL'nin üzerinde arttırarak yeni işlere ve projelere daha kuvvetli yaklaşmak adına somutlaştırdık. Bunların yanı sıra yeni bir yapılanmaya da gittik. Hizmetlerimiz içinde yer alan yurtiçi nakit yönetimini sektörde aynı derecede kaliteli bir başka firmaya devrettik. Uluslararası nakit ve kıymetli taşıma servisimiz ise devam edecek. Diğer taraftan odağımızı, ekip çalışmamızı ve tüm performansımızı, güçlü olduğumuz ve yatırımlarımızı arttırdığımız ‘entegre güvenlik çözümleri'ne verdik” ifadelerini kullandı.