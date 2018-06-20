Gael Monfils, Turkish Airlines Antalya Open’a geliyor

2018’de de ATP dünya sıralamasının önemli oyuncuları tekrar Turkish Airlines Antalya Open ile bir kez daha Türkiye’ye geliyor. Fransız tenisçi Gael Monfils’in Turkish Airlines Antalya Open’a katılımı tenisseverleri mutlu etti. Monfils kariyerinde 7 ATP şampiyonluğu kazandı. Bugüne kadar 27 final oynayan ama bunların 7 tanesinde zafere ulaşan Monfils, kortta olduğu zaman bütün tenisseverleri heyecanlandırabilecek bir oyun stiline sahip bulunuyor.

2004 yılında Junior kategorisinde Avustralya Açık, Roland Garros ve Wimbledon’u aynı sezon kazanarak tüm Fransa’yı heyecanlandıran Monfils, ATP Tour’da oynamaya başladıktan sonra da başarılı performansını sürdürdü.

2016’da Dünya sıralamasında 6. sıraya kadar çıkan Fransız raket, şu anda 48. sırada yer alıyor. Geçen yıl 400. galibiyetini elde ederek ’400 Kulübüne’ giren Monfils, kariyerinin sonbaharında tekrar ilk 20 içine girmenin hesaplarını yapıyor.