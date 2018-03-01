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01 Mart 2018 12:26

Gagavuzya Cumhurbaşkanı Irına Vlah’a ziyaret

Kıbrıs Diplomatlar Birliği Başkanlığı görevini yürütmesinin yanında, KKTC’nin Gezici Büyükelçisi misyonunuda üstlenen Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Moldova’da üst düzey resmi temaslarda bulunmaya devam ediyor.

Gagavuzya Cumhurbaşkanı Irına Vlah’a ziyaret

01 Mart 2018 12:26


GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, çeşitli temaslar için bulunduğu Moldova’da, Moldova Amerikan Üniversitesi (AUM) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aliona Lisii ile birlikte, Gagavuzya Cumhurbaşkanı Irina Vlah ve Azerbaycan Büyükelçisi Gudsi Osmanov’u, AUM Kişinev yerleşkesinde ağırlandı.


Cumhurbaşkanı Irina Vlan, AUM Kişinev yerleşkesinde incelemelerde bulunurken, bölümler ve öğrenci portföyü hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ve görüşmelerin ardından, Akpınar tarafından Cumhurbaşkanı Vlah’a anı plaketi takdim edildi.


Azerbaycan Kişinev Büyükelçisi Gudsi Osmanov ise gerçekleştirdiği ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aliona Lisii’den üniversite hakkında bilgi alırken, Akpınar ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşme sonrasında açıklamada bulunan Osmanov, GAÜ’nün genel ve Moldova üzerinde ortaya koymuş oluğu yükseköğretim gelişim sürecinin, dikkatleri üzerine çektiğini belirterek, Azerbaycan ile olan ilişkilerin, gerek Moldova, gerek Kıbrıs üzerine geliştirilmesi yönündeki isteklerini aktardı.




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