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04 Eylül 2018 02:52

Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı

Galata Köprüsü bakım nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı

04 Eylül 2018 02:52

Galata Köprüsünden geçmek isteyen araç ve yayalar alternatif yollara yönlendirildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeni Galata Köprüsü’nde baskül köprünün mesnet, kiriş ve kilitlerin yağlanması çalışması yapıldı. Bakım çalışmaları sebebiyle Yeni Galata Köprüsü 04 Eylül 2018 Salı günü saat 01.30 itibariyle trafiğe kapatıldı. Kapanan yola gelen araç ve yayalar başka güzergahlara yönlendirildi. Yapılacak bakım çalışmalarının ardından Galata Köprüsü tekrar trafiğe açılacak.




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