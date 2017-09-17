Galata köprüsünde balık tutma yarışı renkli görüntülere sahne oldu

Renkli görüntülere sahne olan yarışmada, tuttuğu 792 gram balıkla Şenol Ay isimli vatandaş birinci oldu.

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Tarihi Yarımada Fatih Balık Festivali’nin ikinci gününde balıkçılar Galata Köprüsünde balık tutma yarışına girdi. Sabah saat 08.00’da başlayarak saat 12.00 kadar devam eden yarışmada 87 balıkçı kıyasıya yarıştı. Yarışma sırasında oltalarına balık gelen balıkçılar, çalan müziklerle Karadeniz yöresel oyunlarını oynayarak eğlenirken, balık tutamayanlar ise balığın olmadığından şikayet etti. Balık severlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Eğlenceli bir ortamda geçen yarışma sonucunda, balıkçıların tutukları balıklar tartılarak, birinci belirlendi. Etkinliğe katılan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de balık tuttu. Başkan Demir, yarışma sonunda dereceye giren balıkçılara ödüllerini takdim etti. Programın sonunda ise Galata Köprüsünün üzerine kurulan ızgaralarda pişirilen balıklar vatandaşlara ikram edildi.

“Tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum”

13 yıldır Galata köprüsünde balık tutma yarışı düzenlediklerini belirten Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Festivalimizin bu gün ikinci gününü yaşıyoruz. İlk gün Kumkapı’da 17 bin İstanbullu vatandaşımızla bir araya geldik. Tüm balık ürünlerinden insanlara ikram ettik ve onlarla beraber güzel bir gün geçirdik. Bu gün de İstanbul’da balık deyince sembol yerlerinden biri olan Eminönü iskele ve Galata köprüsündeyiz. Burada da yarışma yapıyoruz. Sabah 08.00’da başlayıp 12.00’a kadar devam eden bir yarışma. Oltayla en fazla balık tutam arkadaşlara sırasıyla ödüllerini takdim edeceğiz. İki gün süren bu festivaldeki amacımız; insanlar her şeyden önce denizin farkına varsınlar, denizin İstanbul’a kattığı kültürün farkına varsınlar, bir farkındalık oluşsun amacımız oydu. Yarışmaya katılan tüm vatandaşlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

“792 gram balık tuttum”

Yarışmada 792 gram balık tutarak birinci olan Şenol Ay isimli vatandaş ise, “Sabah eşim ve çocuklarımla buraya geldik. Sıraya geçtim ve kaydımı yaptırdım. Sonra yerlerimize geçtik ve başladık. 792 gram balık tuttum. Mutluyum, keyifli bir gündü” dedi.