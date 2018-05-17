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17 Mayıs 2018 23:51

Galata Kulesi’nde video mapping afişi

İSTANBUL (İHA) – Yarın Yenikapı Meydanı’nda saat 16.

Galata Kulesi’nde video mapping afişi

17 Mayıs 2018 23:51

00’da yapılacak olan tarihi ‘Zulme Lanet Kudüs’e Destek’ mitingi afişi video mapping gösterisiyle Galata Kulesi’ne yansıtıldı. Afişi fotoğraflamak isteyen turistler ise adeta birbirleriyle yarıştı.


Yarın Yenikapı Meydanı’nda saat 16.00’da yapılacak olan tarihi ‘Zulme Lanet Kudüs’e Destek’ mitingi afişi bu akşam 23.00 itibariyle video mapping gösterisiyle Galata Kulesi’ne yansıtıldı. Destek amaçlı yapılan video mapping yöntemiyle Galata Kulesi’ne yansıtılan Kudüs’e destek miting afişini fotoğraflamak isteyen yerli ve yabancı turistler ise adeta birbirleriyle yarıştı.


Video mapping yöntemiyle yansıtılan miting afişi gece saat 03:00’a kadar devam edeceği öğrenildi.




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