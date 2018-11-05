Galataport ile gençlere yeni istihdam alanı açılıyor

Okul buluşmaları kapsamında Katip Mustafa Çelebi Turizm Lisesi'ni ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, önemli bir işbirliğine imza attı. Galataport'ta açılacak olan Peninsula otelleri üst yöneticisi Christobelle Liao'nun da bulunduğu ziyarette Demircan, öğrencilere müjdeli haberi bizzat kendisi verdi. Yapılan işbirliğine göre Galataport'ta açılacak olan otelde, Katip Mustafa Çelebi Turizm Lisesi'nden öğrenciler çalışacak. Heyecanla beklenen dev projede Galataport, birçok gence istihdam alanı oluşturacak.

İstanbul'un denizden önemli giriş kapılarından biri olması planlanan ve 4.5 milyon TL'lik yatırım bedeliyle dikkat çeken Galataport Projesi hızlı devam ederken, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, gençlere istihdam alanı oluşturmak için önemli bir işbirliğine imza attı. Hong Hong merkezli dünyanın en lüks otel zincirlerinden biri olan ve Türkiye'deki ilk otelini Galataport'a açmaya hazırlanan Peninsula Otelleri, aynı zamanda turizmcilik okuyan gençlere istihdam alanı oluşturcak. Peninsula Otelleri ile Katip Mustafa Çelebi Turizm Lisesi bu konuda işbirliği anlaşması yapılırken; Başkan Ahmet Misbah Demircan, bu okula yaptığı ziyarette müjdeyi bizzat kendisi verdi.

'Siyaseti en güzel turizmciler yapar'

Peninsula Otelleri Üst Yöneticisi Christobelle Liao'nun bulunduğu ziyarette öğrencilere yönelik bir konuşma gerçekleştirilen başkan Demircan, "Biliyorsunuz ben hayata turizmci olarak başladık. Siyaseti en güzel turizmciler yapar. Nedeni şu çünkü. Turizmci, insanı merkeze alır, onu mutlu etmeye çalışır. Turizmcilik basit bir iş değil. Ben bir belediye başkanıyım. İnsanlara hizmet sunuyorum. İnsanların az akıllısı yok, hepsi akıllı. Ben şunu gördüm, herkes çok güzel her şeyi anlıyor. Kimse az düşünmüyor. Bir turizmcinin hassasiyeti, bir siyasetçinin hassasiyetiyle aynı" dedi.

'Yüzlerce gencimize ekmek kapısı'

Ardından öğrencilere müjdeli haberi veren başkan Demircan, "Bugün buraya neden geldiğimizi söylemedim. Galataport'u duydunuz değil mi? Galataport'un içinde neler var. Galataport'un içinde dünyaca meşhur markalar var. Onlardan biri de Peninsula denilen bir otel zinciri. Amerika'da Paris'te şubeleri bulunan büyük otel zinciri. Bu otel zinciri buraya çok ciddi büyük rakamlarda bir otel yapıyor. Bu otelin yatırımcıları bana geldiler. Yatırımcılar da burada. Çinli. Şimdi bunlar oteli 3 sene sonra açacaklar. Peki orada çalışacak öğrenciyi nereden bulacaklar? Buradan. Bugünden onlarla anlaşma yaptırmak için buraya okula getirdim. Onların insan kaynağı buradan olsun. Yüzlerce gencimize ekmek kapısı oluşsun. Bundan sonra kim yatırım yapıyorsa gelip burada sizlerle anlaştırmak tanıştırmak istiyorum. Sizler de geleceğinize okuldan bakın. Çünkü burası sadece bir okul değil, aynı zamanda sizin ekmek kapınızı olacak" şeklinde konuştu.

'Dünyanın en güzel yerine açıyoruz'

Peninsula Otelleri Üst Yöneticisi Christobelle Liao da başkan Demircan'ın ardından öğrencilere seslendi. Sözlerine Türkçe "Merhaba" diyerek başlayan Liao, "Sizlerle birlikte olmaktan çok memnunuz. Sayın başkana çok teşekkür ederim. Sizleri her birinizi gelecekte önemli bir otelci olarak görüyorum. İşbirliği için çok heyecanlıyım. Galataport'a geleceğimiz için çok memnunuz. Peninsula otelleri dünyada sadece 10 tane var. Dünyanın en lüks otel zinciri. Dünyanın en güzel yerine otel açtığımızı düşünüyorum. Çok iyi markayı bir yere getirmek önemli değildir. Fakat çok iyi hizmet vermek servis vermek oranın lokal halkıyla birlikte yaşamak çok önemlidir. Bu işte de hep berabere bize destek olacak işbirliği yapacağımız Beyoğlu Belediyesi ve sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz bütün dünyada bizimle çalışan arkadaşları seçerken onları yetiştirmeye çok özen gösteriyoruz. Ve onlarla hep birlikte en iyi hizmeti vermeye gayret gösteriyoruz. Bu bizim filozofimiz. Ben çok onur duyuyorum burada olmaktan ve sayın başkanımız tarafından davet edilmekten" ifadelerini kullandı.