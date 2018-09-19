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Galatasaray 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi ilk haftasında 3 puan aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova’yı 3-0 mağlup eden Galatasaray, 16 yıllık aranın ardından Devler Ligi’nin ilk haftasında 3 puanla tanıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray, 16 yıllık aranın ardından Devler Ligi'nin ilk haftasında 3 puanla tanıştı.


Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı Rodrigues, Eren ve Selçuk'un attığı gollerle 3-0 mağlup ederek tam 16 yıl sonra Devler Ligi'nin ilk haftasına galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılı ekip, en son 2002-2003 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk maçında tekrar Lokomotiv Moskova'yı 2-0'lık skorla mağlup edip, Devler Ligi'ne 3 puan ile başlamıştı. Cimbom, o tarihten sonra 7. kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken, bu seriyi yine Rus temsilcisine karşı aldı.


Galatasaray'ın 2002-2003 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi açılış karşılaşmalarında aldığı skorlar şu şekilde:



Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 2 (18 Eylül 2002)


Juventus: 2 - Galatasaray: 1 (17 Eylül 2003)


Galatasaray: 0 - Bordeaux: 0 (12 Eylül 2006)


Manchester United: 1 - Galatasaray: 0 (19 Eylül 2012)


Galatasaray: 1 - Real Madrid: 6 (17 Eylül 2013)


Galatasaray: 1 - Anderlecht: 1 (16 Eylül 2014)


Galatasaray: 0 - Atletico Madrid: 2 (15 Eylül 2015)


Galatasaray: 3 - Lokomotiv Moskova: 0 (18 Eylül 2018)

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