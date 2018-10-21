İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray 18 günde 5 maç yapacak

Galatasaray, 18 günde 3 Süper Lig, 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 5 resmi maça çıkacak.

Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaların 3'ünü deplasmanda, Fenerbahçe derbisini ise evinde oynayacak.


Galatasaray'ı milli takım arasına kadar zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar 24 Ekim'deki Schalke 04 ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçıyla birlikte ligde 10 Kasım'daki Kayserispor müsabakasına kadar 18 günde 5 resmi karşılaşmaya çıkacak. Aslan bu süreçte 3 lig, 2 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 3 puan arayacak. Lig müsabakaları içinde de Fenerbahçe ile derbide karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçların 3'ünü deplasmanda 2'sini Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacak.


Galatasaray'ın 24 Ekim-10 Kasım arasında oynayacağı müsabakalar şöyle:



24 Ekim Çarşamba: Galatasaray - Schalke 04 (UEFA Şampiyonlar Ligi)


28 Ekim Pazar: E. Yeni Malatyaspor - Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)


2 Kasım Cuma: Galatasaray - Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig)


6 Kasım Salı: Schalke 04 - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)


10 Kasım Cumartesi: Kayserispor - Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.