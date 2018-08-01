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01 Ağustos 2018 13:41

Galatasaray, 2000 doğumlu Mirza Cihan’ı transfer etti

Galatasaray, Spor Toto 1.

Galatasaray, 2000 doğumlu Mirza Cihan’ı transfer etti

01 Ağustos 2018 13:41

Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep FK’de forma giyen 2000 doğumlu Mirza Cihan ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.


Galatasaray, takıma direkt etki edecek transfer yapmaya çalışırken, bir yandan da gelecek sezonlarda takıma katkı vermeye aday olan genç futbolcuları kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep FK profesyonel futbolcusu Mirza Cihan’ı kadrosuna kattı. 26 Ekim 2000 doğumlu Mirza ile ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


18 yaşındaki futbolcu Gaziantep ekibi ile geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig’de 1 müsabakaya çıktı.




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