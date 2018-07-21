Galatasaray 21. şampiyonluğunu Tekirdağ’da kutladı

Sarı-kırmızılı ekip 21. şampiyonluk kutlamalarını Türkiye’nin dört bir yanında sürdürüyor. Bu kapsamda Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından organize edilen etkinlikle Tekirdağ’da kutlama yaptı. Organizasyona Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru’nun yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ile kulüp üyeleri, dernek başkanları ve sarı-kırmızılı taraftarları katıldı.

Kutlamalar sırasında Tekirdağ Galatasaray Taraftarları Derneği ve Galatasaray Taraftar Dernekleri Federasyonu Başkanı Eren Cicioğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in gönderdiği görüntülü mesajı davetlilere izletti.

Özgür Savaş Özüdoğru, etkinlikte Galatasaray TV’ye yaptığı açıklamada, çok keyifli ve güzel bir gece geçirdiklerini belirterek, şampiyonluk kutlamalarının her yıl artarak devam etmesini istediğini söyledi.

Şampiyonluk kutlamaları marşlarla beraber devam ederken gece, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.