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20 Mayıs 2018 17:28

Galatasaray, 21’i stada astı!

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu’nu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Türk Telekom Stadı’na dev Galatasaray bayrağı astı.

Galatasaray, 21’i stada astı!

20 Mayıs 2018 17:28

Bayraktaki 21 yazısı dikkat çekti.


Göztepe deplasmanında aldığı 1-0’lık galibiyetle zirvedeki yerini koruyan ve şampiyonluğa uzanan Galatasaray, bugün yapılacak olan şampiyonluk kutlaması öncesinde Türk Telekom Stadı’nı bayraklarla süsledi. Stadyumun otoyola bakan kısmına dev bir bayrak asan sarı-kırmızılıların, bayrağın üzerine 21 yazması dikkatlerden kaçmadı. 21. lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, takım otobüsünün stada giriş yaptığı bölüme de İngilizce olarak "Evine hoş geldin şampiyon. 21" yazısı astı.




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