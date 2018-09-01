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01 Eylül 2018 11:56

Galatasaray 7 transfer yaptı, 13 gönderdi

Galatasaray, yaz transfer döneminde 7 futbolcuyu kadrosuna katarken, 13 futbolcuyu takımdan gönderdi.

Galatasaray 7 transfer yaptı, 13 gönderdi

01 Eylül 2018 11:56

Sarı-kırmızılılar, transferde 9 milyon 150 bin Euro gelir elde etti, 8 milyon 450 bin Euro harcadı ve 700 bin Euro kar etti.


Türkiye’de profesyonel liglerdeki yaz transfer dönemi 9 Haziran 2018 tarihinde başladı ve 31 Ağustos 2018 tarihinde sona erdi. Transferin ilk ayları sessiz geçerken, son günlere doğru transfer piyasası hareketlendi. Geçtiğimiz sezonunun şampiyonu Galatasaray ise UEFA’nın Finansal Fair-Play kurallarıyla karşı karşıya kalmasından dolayı bazı istediği transferleri gerçekleştiremedi.



7 geldi, 13 gitti


Galatasaray, üç büyükler olarak tabir edilen takımlar arasında transfer perdesini açan ilk kulüp oldu. Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde toplam 6 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Aslan takımdaki 3 futbolcuyu ücretle, 2 futbolcuyla sözleşme feshederek ve 5 futbolcu ile de sözleşme yenilemeyerek takımdan gönderdi. 2 genç oyuncusunu da kiralık olarak başka takımlara verdi. Aslan, toplam 13 futbolcuyla ilişkisini keserek büyük bir maddi tasarruf sağladı.



Emre Akbaba uzun uğraşlar sonunda takıma kazandırıldı


Galatasaray; Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik’i kadrosuna katarak transfere başladı. İkinci transferini de ligin ikinci yarısında İtalyan ekibi Inter’de takıma kiralık olarak gelen Japon futbolcu Yuto Nagatomo’nun bonservisini alarak yapan sarı-kırmızılılar ardından İngiliz ekibi Everton’da oynayan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru da kiralık olarak bünyesine kattı. Uzun uğraşlar sonunda Alanyaspor’dan Emre Akbaba’yı alan Cimbom, daha sonra Premier Lig ekiplerinden Stoke City’de oynayan ve tanıdık bir isim olan Badou Ndiaye’yi kiraladı. Transferin son gününde Akhisarspor’dan Ömer Bayramı alan sarı-kırmızılılar transferi kapadı. Aslan ayrıca 21 yaşındaki eski futbolcusu Birhan Vatansever’i de tekrar takıma kattı.



9 milyon 150 bin Euro gelir elde etti


Sarı-kırmızılı takıma para kazandırarak giden futbolcu sayısı ise 3 oldu. Luis Pedro Cavanda 2 milyon 400 bin Euro’ya Belçika’nın Standard de Liege takımına, Lionel Carole 750 bin Euro Fransız ekibi Strasbourg’a ve Bafetimbi Gomis ise Suudi Arabistan takımı Al-Hilal’e 6 milyon Euro’ya transfer oldu. Aslan bu transferlerden toplam 9 milyon 150 bin Euro’yu kasasına koydu.



Hakan Balta futbolu bıraktı


Galatasaray’da uzun yıllar mücadele eden Hakan Kadir Balta futbol kariyerine son verdiğini açıkladı. Sezonda başında takımla çalışmayan ve kampta da yer almayan Tolga Ciğerci ile Endoğan Adili de karşılıklı anlaşarak sözleşme feshedildi. Eray İşcan, Iasmin Latovlevici, Cedric Carrasso, Koray Günter ve Yasin Öztekin ile de sözleşme yenilenmedi. Genç futbolcu Doğan Can Davas, Bandırmaspor’a kiralık olarak gitti. Cimbom, sözleşme imzaladığı Birhan Vatanseveri de İnegölspor’a kiraladı.



700 bin Euro kar


Galatasaray, takıma kazandırdığı futbolculara ise toplam 8 milyon 450 bin Euro harcadı. Sarı-kırmızılılar gönderdiği 3 futbolcudan ise toplam 9 milyon 150 bin Euro kazandı. Aslan bu transfer dönemini kar-zarar olarak baktığımızda 700 bin Euro karla kapadı. Galatasaray, böylece UEFA’nın FFP kurallarına uymuş oldu.


Galatasaray Futbol Takımı’nın 2018-2019 yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferlerin bedelleri ve takımdan ücret kazandırarak giden futbolcular şöyle:



GELENLER


Muğdat Çelik: Bedelsiz


Yuto Nagatomo: 2 milyon 500 bin Euro


Henry Onyekuru: 800 bin Euro (Kiralık)


Emre Akbaba: 4 milyon Euro


Badou Ndiaye: 750 bin Euro (Kiralık)


Ömer Bayram: 400 bin Euro



GİDENLER:


Luis Pedro Cavanda: 2 milyon 400 bin Euro


Lionel Carole: 750 bin Euro


Bafetimbi Gomis: 6 milyon Euro




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