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03 Mayıs 2018 11:54

Galatasaray, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32.

Galatasaray, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

03 Mayıs 2018 11:54

haftasında deplasmanda oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleşti. Antrenman basına kapalı bölümünde ise Akhisarspor maçının taktiği üzerinde durulduğu belirtildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Mariano ile Tolga Ciğerci katılmadı.


Öte yandan Antrenmanda Fatih Terim’in konukları da vardı. Terim’in kızı Merve Terim Çetin ve torunu Yaman Çetin, antrenmanı ziyaret etti. Fatih Terim, torunu ile top oynarken, keyifli anlar yaşadı.


Galatasaray, Akhisarspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.




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