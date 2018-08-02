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02 Ağustos 2018 20:02

Galatasaray, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Kupa Finali’nde oynayacağı Akhisarspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

02 Ağustos 2018 20:02


Galatasaray, yeni sezon öncesi yurt dışındaki kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra Akhisarspor ile oynayacağı 2018 TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde bireysel açma germe ve core - stabilizasyon hareketleri yapıldı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Hazırlık bölümündeki son karşılaşmada AEK önünde mücadele eden oyunculardan Maicon, Serdar Aziz, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues ve Yuto Nagatomo, bu bölümün ardından yenilenme çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncuların yer aldığı grup ise antrenmana sınırlı alanda çift kale pas çalışmasıyla devam etti. Son bölümde orta ve sonuçlandırma çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Galatasaray, 2018 TFF Süper Kupa’da Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.




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