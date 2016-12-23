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23 Aralık 2016 13:30

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

23 Aralık 2016 13:30

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık yapılan antrenman, takım halinde gerçekleştirilen ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Antrenmanın devam eden bölümünde gruplara ayrılan oyuncular, altıya üç pas çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde ise dar alanda topa sahip olma ve geçiş oyunları üzerinde durulan bir çalışma yapıldı.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.



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