Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 13:27

Galatasaray, Ali Palabıyık’ın yönettiği maçları kazanıyor

Süper Lig’de bu hafta oynanacak Akhisarspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Galatasaray, Ali Palabıyık’ın yönettiği maçları kazanıyor

03 Mayıs 2018 13:27

Palabıyık, sarı-kırmızılıların bugüne kadar 15 maçında düdük çaldı. Galatasaray, bu maçlarda 7 kez galip gelirken, 5 kez de mağlup oldu.


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda saat 19.00’da Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun açıklamasına göre bu müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.


Ali Palabıyık, kariyerinde 15 kez Galatasaray mücadelelerinde düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 7 kez galip gelirken, 3 kez berabere kaldı. 5 mücadeleyi ise rakip takımlar kazandı. Palabıyık, Galatasaraylı futbolculara toplamda 41 sarı ve 4 kırmızı kart gösterdi.


Palabıyık, Galatasaray’ın bu sezon 3 karşılaşmasını yönetti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu’nda Sivasspor’u 3-0 mağlup ederken, Başakşehir’e deplasmanda 5-1, Yeni Malatyaspor’a ise yine deplasmanda 2-1’lik skorla yenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
25
°
C
  • Cuma
    25°C
  • Cumartesi
    23°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç