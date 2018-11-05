Galatasaray Alman takımları ile 29 kez karşılaştı

Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 7 kez galip gelirken, 9 kez de mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında Galatasaray, Almanya'da Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Alman ekipleri ile 30. müsabakasına çıkacak. Aslan, Alman takımlarına karşı ilk karşılaşmasını 9 Eylül 1964 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda FC Magdeburg ile oynadı. Deplasmanda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

11 farklı Alman takımı ile oynadı

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar Almanya'nın Magdeburg, Bayern Münih, KFC Uerdingen, Eisenhüttenstadter FC Stahl, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, Hamburg ve Schalke 04 takımları ile oynadı. Cimbom, Alman temsilcileri ile oynadığı toplam 29 karşılaşmada 7 kez galibiyet alırken, 9 kez de rakiplerine mağlup oldu. 13 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Sarı-kırmızılılar attığı 31 gole karşılık kalesinde 44 gol gördü.

Alman takımları ile çıktığı 29 mücadelede 6 kez ile en çok Borussia Dortmund ile oynayan Galatasaray, bu maçlarda 1 kez galip gelirken, 4 kez mağlup oldu. 1 müsabakada ise kazanan çıkmadı.