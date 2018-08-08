Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 20:02

Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu birinci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

08 Ağustos 2018 20:02


Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana beş istasyonlu core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Öte yandan Yuto Nagatomo, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.


Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 19.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Ankara’ya hareket ederek mücadele için Başkent’te kampa girecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç