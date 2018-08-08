Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana beş istasyonlu core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan Yuto Nagatomo, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 19.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Ankara’ya hareket ederek mücadele için Başkent’te kampa girecek.