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09 Ağustos 2018 21:07

Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in birinci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

09 Ağustos 2018 21:07


Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Öte yandan Ankaragücü maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:


"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Henry Onyekuru, Lionel Carole, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Doğan Can Davas, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."




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