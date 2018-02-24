Galatasaray, ara vermeden Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanda dün akşam Bursaspor’a karşı ilk 11’de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra dörde dört ve iki jokerli kontrol pas oyunu, ardından da beşe beş tek pas oyunu oynandı. Devam eden bölümde dar alan oyunları (ikiye iki, üçe üç, dörde dört, beşe beş) üzerinde duruldu. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Eren’in ayağında ezilme tespit edildi

Dün oynanan Bursaspor maçından sonra yapılan tetkiklerinin ardından sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiklerinde kontüzyon (ezilme) tespit edilen Eren Derdiyok’un tedavisine başlandığı belirtildi. Bursaspor mücadelesinde sakatlanan bir diğer oyuncu Ryan Donk’un ise karşılaşma sonrası yapılan tetkik ve muayenesinin ardından sol gözünde konjonktiva yırtığı tespit edildiği aktarıldı.

Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 16.00’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.