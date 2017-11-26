Tur ilk ayağında Sivas Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig’in 13. haftasında evinde Alanyaspor’u 2-0 mağlup eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11’de başlayan oyuncular, günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi. Diğer oyuncular ise Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana topla ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra topa sahip olma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Galatasaray, Sivas Belediyespor karşılaşması öncesinde yarın akşam saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir antrenman daha yapacak.